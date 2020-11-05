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بايدن يتقدم في نيفادا ويقلص خسارته أمام ترامب بـ جورجيا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية في نبأ عاجل لها، بأن المرشح الديمقراطي في الرئاسة جو بايدن تقدم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية نيفادا بفارق 11 ألف صوت.
وقالت الشبكة الأمريكية إن جو بايدن تقدم في نيفادا من 7647 إلى أكثر من 11000، أي بنسبة 49.5٪، مقابل 48.5٪ لصالح ترامب.
كما قلص جو بايدن الفارق مع منافسه ترامب في جورجيا لأقل من 20 ألف صوت.
وقال مسؤول انتخابي إن أكثر من 60 ألف بطاقة اقتراع عبر البريد لم يتم فرزها في جورجيا.
وأظهرت نتائج أولية رسمية، اليوم الخميس، فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بأصوات ولاية ميشيجان، بنسبة 50.60% على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي حصد نسبة 47.87%.
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه ترامب بوقف فرز الأصوات الخاصة بالعملية الانتخابية 2020، ومنع التزوير.
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