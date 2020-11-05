إحباط تهريب 2.4 مليون قرص أمفيتامين والقبض على 13 متهما

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بينهم 7 مقيمين من الجنسية اليمنية، و5 مواطنين ونازح واحد.وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب خالد النجيدي أن رجال المكافحة تمكنوا من إحباط تهريب تلك المواد المخدرة في ثلاث عمليات أمنية، مؤكدا أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ولفت إلى أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن الإيقاع بالمتهمين وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة.
العمليات الثلاث:
1 الإطاحة بخلية إجرامية بمدينة الرياض مكونة من 3 مواطنين، بحوزتهم 2,014,940 قرص أمفيتامين
2 الإطاحة بخلية إجرامية، في محافظة جدة، مكونة من مواطن ونازح، بحوزتهم 482,000 قرص أمفيتامين
3 الإطاحة بخلية إجرامية بمنطقة عسير مكونة من 3 مقيمين يمنيين بعد إخفاء مخدرات داخل شحنة أسماك، ومستقبلها ومعاونيه (4 يمنيين، ومواطن)
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