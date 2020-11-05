شكرا لقرائتكم خبر 450 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 474 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 474 حالة، و18 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 349386 حالة، من بينها 7829 حالة نشطة، منها 763 حالة حرجة.وقال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي إن المرحلة الحالية مهمة جدا لكيلا تتكون موجة ثانية، وذلك بالتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن نسبة التعافي بلغت 96.18%.

وأضاف «التزامنا جميعا يعني سلامتنا جميعا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل».

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 41% إناث، و59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتة إلى إجراء 59317 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء كانت طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

إجمالي الحالات 349,386

الحالات النشطة 7829

المتعافون 336,068

الوفيات 5489