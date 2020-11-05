«جودة الحياة» يبحث تطوير المرافق التعليمية

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وتهدف الورشة إلى الاطلاع على المواقع والمساحات والمرافق التعليمية في أحياء وزارة الإسكان، والتأكد من مناسبة تنفيذ المرافق التعليمية الجديدة، والاتفاق على تغطية احتياج الأحياء السكنية بأفضل طرق، ورفع مستوى الخدمة المقدمة حاليا من قبل وزارة التعليم، والتي ستعمل على تشغيل المرافق المتفق عليها.وتأتي ورشة العمل في سياق مبادرة تطوير المرافق والتخطيط العمراني في مشاريع الإسكان، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية 2030.
وتهدف المبادرة إلى تطوير المرافق العمرانية في مشاريع الإسكان، لتحسين مستوى الحياة للمواطنين في السكن وإيجاد مجتمعات متكاملة وعصرية مستدامة تعمل على رفع مستوى رفاهية المواطن وتحسين نمط الحياة، ولتقديم مرافق ذات مردود ملموس سواء كان في مجال رياضي، ثقافي، اجتماعي، صحي، تعليمي، أمني.
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