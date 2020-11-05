وزير التعليم يطلع على مشروعات معهد أبحاث الحج والعمرة

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واستمع إلى شرح مفصل عن أهم وأبرز المشروعات التي ينفذها المعهد من عميد المعهد الدكتور باسم قاضي، ومنها مشروع قياس رضا الحجاج والمعتمرين عن مستوى الخدمات المقدمة في الحج والعمرة وتحديدا في موسم العمرة الاستثنائي، وكذلك مشروع رصد وتحليل التحديات وتقديم المقترحات التي تسهم في تجويد الخطط التشغيلية الخاصة بالعمرة والصلاة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، إلى جانب مشروع الرصد والتوثيق المرئي، ومشروع احتياجات المرأة في منظومة الحج والعمرة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع وزير التعليم عضو لجنة الإشراف العليا على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الدكتور حمد آل الشيخ، على المشروعات البحثية والدراسات العلمية التي تنفذها جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بالحرم المكي الشريف، يرافقه رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب.واستمع إلى شرح مفصل عن أهم وأبرز المشروعات التي ينفذها المعهد من عميد المعهد الدكتور باسم قاضي، ومنها مشروع قياس رضا الحجاج والمعتمرين عن مستوى الخدمات المقدمة في الحج والعمرة وتحديدا في موسم العمرة الاستثنائي، وكذلك مشروع رصد وتحليل التحديات وتقديم المقترحات التي تسهم في تجويد الخطط التشغيلية الخاصة بالعمرة والصلاة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، إلى جانب مشروع الرصد والتوثيق المرئي، ومشروع احتياجات المرأة في منظومة الحج والعمرة.

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