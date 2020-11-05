شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لزراعة مليون شجرة بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة الأحساء بالتعاون مع المجلس البلدي أمس حملة لإتمام مبادرتها «زراعة مليون شجرة» بنهاية العام الحالي، حيث انطلقت هذه المبادرة في 2017 وشهدت زراعة 720 ألف شجرة في الطرق والميادين، بالإضافة إلى تعزيز زراعة الأشجار في الحدائق العامة والساحات البلدية والتعاون التكاملي مع عدد من القطاعات الحكومية في تفعيل المبادرة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم أن الأمانة أطلقت حملة إتمام المبادرة بالتعاون مع المجلس البلدي والشراكة مع عدد من الفرق التطوعية، حيث يجري العمل على استكمال خطوات المبادرة بزراعة مليون شجرة بمنتزه جبل الشعبة.

وقال رئيس المجلس البلدي الدكتور أحمد البوعلي إن الأمانة تبنت المبادرة نظير اختصاصها الخدمي في التشجير داخل المدن، بما يتوفر من مصادر المياه الموجودة والمعمول بها حاليا، واختيار الأنواع النباتية المتأقلمة مع الظروف البيئية المحيطة مع انتهاج الأسس والضوابط العلمية للتشجير داخل المدن، والمقرة ضمن دليل وزارة الشؤون البلدية لمعايير وضوابط التشجير.