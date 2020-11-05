مبادرة لزراعة مليون شجرة بالأحساء

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وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم أن الأمانة أطلقت حملة إتمام المبادرة بالتعاون مع المجلس البلدي والشراكة مع عدد من الفرق التطوعية، حيث يجري العمل على استكمال خطوات المبادرة بزراعة مليون شجرة بمنتزه جبل الشعبة.وقال رئيس المجلس البلدي الدكتور أحمد البوعلي إن الأمانة تبنت المبادرة نظير اختصاصها الخدمي في التشجير داخل المدن، بما يتوفر من مصادر المياه الموجودة والمعمول بها حاليا، واختيار الأنواع النباتية المتأقلمة مع الظروف البيئية المحيطة مع انتهاج الأسس والضوابط العلمية للتشجير داخل المدن، والمقرة ضمن دليل وزارة الشؤون البلدية لمعايير وضوابط التشجير.
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