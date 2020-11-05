7 طرق يمكن للمعلم اتباعها عن بعد في مرحلة ما قبل المدرسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتمد رياض الأطفال بشكل كبير على الانفتاح على اللعب الحر في بيئات منظمة بعناية، فمن خلال اللعب يطور الأطفال المهارات الأساسية الاجتماعية والعاطفية والتنفيذية والأكاديمية، وغالبا ما يعمل معلمو الطفولة المبكرة مع الأطفال بناء على فضول الأطفال الطبيعي، ولكن بسبب التعلم عن بعد قد يفقد الطلاب هذه المهارات لبعدهم عن محيط الدراسة، فكيف يمكن للمعلم أن يساعد طلابه؟ أجابت مواقع مختصة عن هذا السؤال بالخطوات التالية:

طرق للتعلم عن بعد في مرحلة ما قبل المدرسة

1 دع الأطفال يرشدوك

على الرغم من أن التعلم يحدث عن بعد، ما يزال الأطفال يلعبون ويستكشفون ويتعلمون في منازلهم. اطلب من العائلات إرسال صور أو مقاطع فيديو عن مسرحية للأطفال. ابحث عن الاتجاهات في هذه الوثائق.

أثناء اجتماعات المجموعة الصغيرة نعرض هذه الصور أو مقاطع الفيديو حتى تسمع أصوات الأطفال، ولا يكون المعلمون هم القادة الوحيدين في المناقشات عن بعد.

2 توفير بدائل ذات مغزى لوقت الشاشة

لا يزال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و7 سنوات في مرحلة ما قبل الدراسة، ومن غير المناسب من الناحية التطورية توقع أن يكون تعلمهم قائما على الشاشة بالكامل، فيمكن للمعلم بعد الدرس أن يطلب من الطلاب بناء سيارات باستخدام صناديق من الورق المقوى.

3 تذكر أن العائلات شركاؤك

الأسر حلفاء ممتازون ويمكنها دعمك من خلال توسيع نطاق تعلم الأطفال في المنزل، ومع ذلك يجب أن نتذكر أن العائلات لديها مسؤوليات أخرى. اجعل حضور الاجتماعات الافتراضية أمرا طوعيا، وإذا فاتتك إحدى العائلات أو أهملت إكمال مشروع، فأرسل ملاحظة لتسجيل الوصول ومشاركة ما فاتك، ولكن لا تتطلب المشاركة.

4 بناء العلاقات عن بعد أمر بالغ الأهمية

العلاقات هي حجر الأساس لمدارسنا. على الرغم من أننا لا نستطيع أن نكون معا إلا أنه يمكننا البقاء على اتصال وإظهار اهتمامنا. اعمل كموظف للتواصل مع العائلات مرة واحدة في الأسبوع عبر الهاتف أو عبر الدردشة المرئية، أيا كان الأفضل بالنسبة لهم.

أرسل بريدا الكترونيا على مستوى المدرسة كل يوم.

5 الموسيقى ساحرة

يستجيب الأطفال جيدا للغناء والرقص عبر الإنترنت. بالنسبة للطفل تعد المشاركة في أغنية أو رقصة طريقة سهلة للتفاعل مع شاشة، لأنه يمكن أن يتبع القائد. قواعد هذا التفاعل واضحة وتترجم جيدا إلى تنسيق عبر الإنترنت.

جرب الغناء على مستوى المدرسة أو استخدم الأغاني بشكل متقطع لإعادة إشراك الأطفال الذين قد يتشتت انتباههم أثناء اجتماع افتراضي.

6 استفد من أعضاء فريقك البارعين بالتكنولوجيا

حتى لو كانت مدرستك عادة بيئة منخفضة التكنولوجيا، فمن المحتمل أن يكون هناك مدرسون أو أسر على دراية بالتكنولوجيا.

اعتمد عليهم لإبداعهم. يعد نقل مدرستك عبر الإنترنت جهدا جماعيا، أي فكرة تستحق المحاولة.

7 كن لطيفا مع نفسك

لم تعد مقاييس النجاح السابقة سارية. قس نجاحك في المشاركة والابتسامات. إذا كان الأطفال غير مهتمين أثناء اجتماع افتراضي، فتذكر أنهم صغار، وأن هذا جديد على الجميع. لا تأخذ المخارج المفاجئة شخصيا. إذا تضاءل معدل الحضور بشكل عام اتصل بالعائلات أو استطلع رأيهم لمعرفة ما يحتاجون إليه وابذل قصارى جهدك للتكيف. أخيرا، أقنع بأنه لا يمكنك أن تكون «الصحيح» تماما للجميع في جميع الأوقات. نحن نبذل قصارى جهدنا فقط.