منظومة خدمات ميدانية وصحية ترافق معتمري الخارج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رافقت وصول أول فوج من معتمري الخارج ضمن المرحلة الثالثة لعودة العمرة وأداء الصلوات بالمسجد الحرام منظومة خدمات ميدانية وإجراءات احترازية وتدابير وقائية، ضمن الخطط التنظيمية والصحية ومتطلبات رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية لضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

ورفعت وزارة الحج والعمرة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء المعمورة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة الإنسان، حيث جندت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، وهيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة ضيوف الرحمن في أجواء آمنة وصحية، مع رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100%.

من جهتها جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمكاناتها لعمليات التطهير والتعقيم بالمسجد الحرام، والإشراف والمتابعة لخطة مشروع خدمات ونظافة المسجد الحرام، المتضمنة تكثيف عمليات غسل جميع المواقع بالمسجد الحرام وساحاته، والتطهير المستمر للمداخل الرئيسة والمشايات والممرات والمصليات داخل المسجد الحرام وساحاته ورش المطهرات على مناهل التصريف والمجمعات.

من الإجراءات الاحترازية والتجهيزات: