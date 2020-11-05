منظومة خدمات ميدانية وصحية ترافق معتمري الخارج

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ورفعت وزارة الحج والعمرة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء المعمورة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة الإنسان، حيث جندت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، وهيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة ضيوف الرحمن في أجواء آمنة وصحية، مع رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100%.من جهتها جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمكاناتها لعمليات التطهير والتعقيم بالمسجد الحرام، والإشراف والمتابعة لخطة مشروع خدمات ونظافة المسجد الحرام، المتضمنة تكثيف عمليات غسل جميع المواقع بالمسجد الحرام وساحاته، والتطهير المستمر للمداخل الرئيسة والمشايات والممرات والمصليات داخل المسجد الحرام وساحاته ورش المطهرات على مناهل التصريف والمجمعات.
من الإجراءات الاحترازية والتجهيزات:
- 4000 عامل وعاملة للتطهير والتعقيم
- 470 آلة للتنظيف والتطهير
- 33 فرقة تعمل على تعقيم جميع جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية
- 2500 لتر من المعقمات اختيرت بعناية فائقة
- 300 جهاز آلي بخاصية الاستشعار لتعقيم الأيدي
- 600 عربة كهربائية لتسهيل عملية تنقل المصلين والمعتمرين
- 5000 عربة يدوية لتسهيل عملية تنقل المصلين والمعتمرين
- 7 مواقع ونقاط لتوزيع وانطلاق العربات
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