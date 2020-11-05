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اجتمع رئيس مركز الموسم الدكتور خفير بن زارع العمري، برئيس ومنسوبي جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم، وفي بداية اللقاء عبر رئيس المركز عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية على جهودهم الملموسة خلال الفترة الماضية وخاصة فترة جائحة كورونا.
وأشار إلى أهمية تطوير العمل وتفعيل دور الجمعية التنموي في خدمة المجتمع, في ظل الدعم المتواصل لمختلف القطاعات من القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات عبر كوادر عالية الهمة, قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة.
حيث تم استعراض ما تم إنجازه منذ تأسيس الجمعية، وإطلاعه على الخطة والمشاريع القادمة للجمعية.
وفي ختام اللقاء، قدم رئيس مركز الموسم خطاب شكر لرئيس الجمعية.
من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم يحيى محمد مرير وأعضاء المجلس شكرهم لرئيس مركز الموسم على الاستقبال، مؤكداً حرصه وكافة أعضاء المجلس على العمل المتواصل لتحقيق التقدم في كافة مجالاتها المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية وتفعيلها.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 11:08 PM
أشاد بجهود مجلس إدارة الجمعية وخاصة خلال فترة جائحة كورونارئيس مركز الموسم "العمري" يطلع على خطة جمعية التنمية
اجتمع رئيس مركز الموسم الدكتور خفير بن زارع العمري، برئيس ومنسوبي جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم، وفي بداية اللقاء عبر رئيس المركز عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية على جهودهم الملموسة خلال الفترة الماضية وخاصة فترة جائحة كورونا.
وأشار إلى أهمية تطوير العمل وتفعيل دور الجمعية التنموي في خدمة المجتمع, في ظل الدعم المتواصل لمختلف القطاعات من القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات عبر كوادر عالية الهمة, قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة.
حيث تم استعراض ما تم إنجازه منذ تأسيس الجمعية، وإطلاعه على الخطة والمشاريع القادمة للجمعية.
وفي ختام اللقاء، قدم رئيس مركز الموسم خطاب شكر لرئيس الجمعية.
من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية بالموسم يحيى محمد مرير وأعضاء المجلس شكرهم لرئيس مركز الموسم على الاستقبال، مؤكداً حرصه وكافة أعضاء المجلس على العمل المتواصل لتحقيق التقدم في كافة مجالاتها المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية وتفعيلها.
، رئيس مركز الموسم "العمري" يطلع على خطة جمعية التنمية ،
المصدر : الخليج 365
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