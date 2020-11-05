- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن إطلاق سلسلة جديدة من الأندية الرياضية منخفضة التكلفة، تعمل على مدار 24 ساعة تحت العلامة التجارية الجديدة "وقت اللياقة إكسبريس".
وتفصيلاً، قالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنها تخطط لافتتاح 20 ناديًا من فئة وقت اللياقة إكسبريس خلال 12 شهرًا القادمة، مبيّنة أن الإضافات الجديدة ستشكل غالبية هذه الأندية كما ستتضمن كذلك تحويل لبعض أندية الشركة الحالية.
وأوضحت الشركة أن وقت اللياقة إكسبريس هي أول سلسلة أندية رياضية منخفضة التكلفة للمجموعة مع اشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد أدنى من الالتزام لمشتركيها لمدة شهر واحد فقط.
ويتضمن هذا المفهوم عمل النادي على مدار 24 ساعة واحتوائه على التجهيزات الرياضية المعتادة عالية المواصفات المرتبطة بوقت اللياقة وأحدث التصاميم لصالات النادي لتلبية احتياجات أعضاء النادي العصري.
وذكرت أن هذه الأندية ستكون في مواقع ملائمة وبنموذج تشغيل منخفض التكلفة ودون أحواض سباحة، كما ستكون ممكنة رقميًا وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من النوادي الرياضية أكثر سهولة كجزء من رؤية السعودية 2030م.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 10:19 PM
أعلنت عن إطلاق سلسلة جديدة من الأندية الرياضية منخفضة التكلفة"وقت اللياقة": نخطط لافتتاح 20 ناديًا "اكسبريس" خلال الـ12 شهرًا القادمة
أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن إطلاق سلسلة جديدة من الأندية الرياضية منخفضة التكلفة، تعمل على مدار 24 ساعة تحت العلامة التجارية الجديدة "وقت اللياقة إكسبريس".
وتفصيلاً، قالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنها تخطط لافتتاح 20 ناديًا من فئة وقت اللياقة إكسبريس خلال 12 شهرًا القادمة، مبيّنة أن الإضافات الجديدة ستشكل غالبية هذه الأندية كما ستتضمن كذلك تحويل لبعض أندية الشركة الحالية.
وأوضحت الشركة أن وقت اللياقة إكسبريس هي أول سلسلة أندية رياضية منخفضة التكلفة للمجموعة مع اشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد أدنى من الالتزام لمشتركيها لمدة شهر واحد فقط.
ويتضمن هذا المفهوم عمل النادي على مدار 24 ساعة واحتوائه على التجهيزات الرياضية المعتادة عالية المواصفات المرتبطة بوقت اللياقة وأحدث التصاميم لصالات النادي لتلبية احتياجات أعضاء النادي العصري.
وذكرت أن هذه الأندية ستكون في مواقع ملائمة وبنموذج تشغيل منخفض التكلفة ودون أحواض سباحة، كما ستكون ممكنة رقميًا وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من النوادي الرياضية أكثر سهولة كجزء من رؤية السعودية 2030م.
، "وقت اللياقة": نخطط لافتتاح 20 ناديًا "اكسبريس" خلال الـ12 شهرًا القادمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "وقت اللياقة": نخطط لافتتاح 20 ناديًا "اكسبريس" خلال الـ12 شهرًا القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.