، "وقت اللياقة": نخطط لافتتاح 20 ناديًا "اكسبريس" خلال الـ12 شهرًا القادمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت عن إطلاق سلسلة جديدة من الأندية الرياضية منخفضة التكلفة

أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن إطلاق سلسلة جديدة من الأندية الرياضية منخفضة التكلفة، تعمل على مدار 24 ساعة تحت العلامة التجارية الجديدة "وقت اللياقة إكسبريس".

وتفصيلاً، قالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنها تخطط لافتتاح 20 ناديًا من فئة وقت اللياقة إكسبريس خلال 12 شهرًا القادمة، مبيّنة أن الإضافات الجديدة ستشكل غالبية هذه الأندية كما ستتضمن كذلك تحويل لبعض أندية الشركة الحالية.

وأوضحت الشركة أن وقت اللياقة إكسبريس هي أول سلسلة أندية رياضية منخفضة التكلفة للمجموعة مع اشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد أدنى من الالتزام لمشتركيها لمدة شهر واحد فقط.

ويتضمن هذا المفهوم عمل النادي على مدار 24 ساعة واحتوائه على التجهيزات الرياضية المعتادة عالية المواصفات المرتبطة بوقت اللياقة وأحدث التصاميم لصالات النادي لتلبية احتياجات أعضاء النادي العصري.

وذكرت أن هذه الأندية ستكون في مواقع ملائمة وبنموذج تشغيل منخفض التكلفة ودون أحواض سباحة، كما ستكون ممكنة رقميًا وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من النوادي الرياضية أكثر سهولة كجزء من رؤية السعودية 2030م.