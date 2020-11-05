شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..خطوات إعداد وتوصيل الوجبات للمعتمرين في غرفهم أثناء العزل الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وثق مقطع فيديو، نشرته وزارة " الحج والعمرة "، الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية أثناء إعداد وتوصيل الوجبات الخاصة بالمعتمرين في غرفهم أثناء العزل الصحي الآمن.

وكان عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني العميري، أكد أن أثناء قضاء المعتمرين فترة العزل الصحي الآمن قبل التوجه إلى الحرم المكي الشريف لأداء مناسك العمرة والمحددة بثلاثة أيام يتم توفير ثلاث وجبات جاهزة ومغلفة، بالإضافة إلى وجبة جافة يومياً طيلة أيام العزل الصحي.

ويذكر أنه يوجد في مكة المكرمة أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية، كما يوجد في المدينة المنورة أكثر من 75 ألف غرفة فندقية.