شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شاب يقود مركبة باستخدام وحدة تحكم‎ في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رصد مقطع فيديو شاب يقود مركبة باستخدام وحدة تحكم‎ في مكة، مما أثار إعجاب متداولي المقطع الذين أشادوا باختراعه الرائع.

وبدا في المقطع الشاب يشرح طريقة ابتكاره العبقري بشأن قيادته مركبته في أحد الشوارع الشاغرة من خلال استخدام وحدة تحكم.

وظهر الشاب في المقطع:" يمسك اليد، واللاب توب، الساعة، الدريكسون، والفرامل "، الأمر الذي رأه المثير بأنه عمل عظيم يستحق التشجيع والتحفيز ويجب تطبيقه في أماكن معينة فقط ليس العامة.

واعتبرها مواطنون أنها مفيدة لذوي الاحتياجات الخاص، حيث تعد أكبر فائدة لو تم تطويره ‏‎كأنه بلايستيشن.