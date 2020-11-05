شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..فنان تشكيلي يستخدم رأسه للوحاته الإبداعية بعد إصابته بالشلل الرباعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):تمكن فنان تشكيلي، من استخدام رأسه لرسم لوحاته الإبداعية، بعد إصابته بالشلل الرباعي.
وقال الفنان التشكيلي لبرنامج " الراصد " : " بعد إصابتي بالشلل الرباعي، انتقلت لمدينة الملك فهد الطبية، للحصول على برامج التأهيل، وألتحقت ببرنامج العلالج بالفن التشكلي".
وأضاف : "من أهم أهداف البرنامج تنمية المهارات الحركية الدقيقة وحصلت على جهاز من المدينة الطبية لاستخدام الكومبيوتر، لكي اتمكن من العودة إلى العمل".
وتابع :" انتقلت لمدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، وتلقيت فيها برنامج مكثف لأكثر من 70 جلسة علاجية، حتى استطاعت أن أرسم لوحة كاملة ".
واختتم قائلا : " قدمت ورشة عمل تدريبية في مؤتمر توظيف التقنية، واتقنت رسم الفنون الجميلة ".
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