شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح الآثار الجانبية بعد أخذ تطعيم الإنفلونزا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشفت وزارة الصحة عن الآثار الجانبية الأكثر شيوعا بعد أخذ تطعيم الإنفلونزا.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن الآثار الجانبية تتضمن إحمرار أو تورم بسيط في موضع الحقن، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، آلام طفيفة في الجسم، احتقان في الحلق.
وكانت وزارة الصحة أوضحت أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لقاح موسمي متجدد، تتغير تركيبته كل عام، من قبل منظمة الصحة العالمية وذلك لمطابقة سلالات الفيروس المتغيرة كل عام، كما نصحت بأخذ اللقاح متى توفر في أي وقت طوال فصل الشتاء، ولا يتطلب إكمال سنة من اللقاح السابق.
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