شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: حالة مطرية ثانية خلال أيام.. وأهل الساحل الغربي سيشاهدون البرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الخبير المناخي، الدكتور زياد الجهني، عن موعد " ثاني الحالات المطرية "التي تتعرض لها المملكة والمناطق المتأثرة بها.

وأضاف الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" من المتوقع أن تستقبل المنطقة ثاني الحالات الممطرة لهذا الموسم ما بين يوم السبت وحتى يوم الاثنين وتعتبر أفضل من سابقتها، وتتركز أفضليتها على منطقة مكة وما حولها، ومناطق جنوب غرب المملكة وحائل وشرق المدينة والقصيم و الحدود الشمالية وحفر الباطن ".

وأشار الجهني:" سوف يشاهد أهل الساحل ‎الغربي البرق وقد يسمعون الرعد خلال هذه الحالة الجوية "، مبينا:"جميع العناصر الجوية مثالية وسط البحر الأحمر، وسنتابع معكم مدى نشاط السحب وتماسكها عند اقترابها من السواحل وفرص السواحل ".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت بتقريرها لطقس غدًا الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق " حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة»، تشمل السواحل منها ومرتفعات «جازان، عسير، الباحة "، مع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق " الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك ".