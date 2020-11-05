شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: شكراً للأمهات ساهمن في إنجاح رحلة التعليم عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، رسالة شكر للأمهات، موضحا دورهن في نجاح عملة التعليم " عن بعد".

وقال وزير التعليم : شكراً للأمهات، بذلن واجتهدن وساهمن بإنجاح رحلة التعليم عن بُعد، فجزاهم الله عن أبناءهم وعنّا كل الخير.

وشدد وزير التعليم على التأكيد أن الوزارة انتهجت في ظل جائحة كورونا إستراتيجية الشراكة مع المجتمع لضمان استمرار العملية التعليمية عن بُعد، ما أثمر عن تحقيق نموذج سعودي ولا تزال منظمات دولية متخصصة تتابع وتقيّم وتقارن التجربة السعودية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

أضاف أن الأسرة لها دور كبير في العملية التعليمية، فهي المراقب والمساند التنفيذي لتحقيق الاستفادة الكاملة من خدمات منصة «مدرستي» وقنوات «عين»، خصوصاً الأمهات، مشيراً إلى أن متابعة التقويم في منصة مدرستي والتحقق من نواتج التعلّم تمتد من قائد المدرسة حتى جهاز الوزارة، من خلال لوحات إحصائية ومؤشرات.