بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين..

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. اقرأ أيضًا: آخرها باتجاه خميس مشيط.. التحالف: دمرنا 3 صواريخ باليستية اليوم و6 مسيرات حوثية التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين باتجاه جازان ونجران

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مُسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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