متى يجب تقديم بلاغ عن إحدى مخالفات ضريبة القيمة المضافة؟.. «الزكاة والدخل» تجيب

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة الحالات التي يمكن الإبلاغ فيها عن مخالفة نظام ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يمكن تقديم بلاغ عن مخالفة ضريبة القيمة المضافة في حالة عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة، وعدم توضيح نوع السلع والخدمات المقدمة بشكل دقيق في الفاتورة الضريبية.

وكذلك تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن في حالة المسكن الأول بما لا يزيد على 850 ألف ريال أو في حالة التعليم الأهلي أو الرعاية الصحية الخاصة، وعدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية، وفقا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

واحتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%، وعدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة الضريبية، وتحصيل ضريبة القيمة لمضافة من قبل فرد أو منشأة غير مسجلة في الضريبة، وفقا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأيضا تحصيل ضريبة القيمة المضافة على منتج صفري غير خاضع لضريبة القيمة المضافة وكتابة رقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة الضريبية وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة، وفقا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

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