الجهني يتوقع موعد «ثاني الحالات المطرية» والمناطق المتأثرة بها

توقع الخبير المناخي، الدكتور زياد الجهني، «ثاني الحالات المطرية» المنتظرة التي تتعرض لها المملكة، والمناطق المتأثرة بها.

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، من المتوقع أن تستقبل المنطقة ثاني الحالات الممطرة لهذا الموسم ما بين يوم السبت وحتى يوم الاثنين وتعتبر أفضل من سابقتها، وتتركز أفضليتها على منطقة مكة وما حولها، ومناطق جنوب غرب المملكة وحايل وشرق المدينة والقصيم و الحدود الشمالية وحفر الباطن.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس غدا الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «حائل، الحدود الشمالية، مكة المكرمة»، تشمل السواحل منها ومرتفعات «جازان، عسير، الباحة»، مع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق «الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك»، والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

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