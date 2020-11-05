بالصور.. سفارة المملكة بالأردن تناقش أبرز القضايا المقررة على جدول أعمال قمة العشرين

نظمت سفارة المملكة لدى الأردن اليوم، ضمن إطار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، مائدة مستديرة حول مشاركة الأردن في اجتماعات ‎مجموعة العشرين التي تستضيفها وترأسها ‎المملكة نهاية الشهر الحالي، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين الأردنيين المعنيين، بالإضافة إلى سفراء لعدد من دول مجموعة العشرين.

وأكد سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن دعوة الأردن للمشاركة في قمة العشرين رسالة تأكيد على الأهمية التي توليها المملكة لعلاقاتها مع الأردن، وحرصها على تمكين الأردن من طرح وجهات نظرها وقضاياها وتحقيق ما يمكن الاستفادة منه، مستعرضاً الإنجازات التي تمكنت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين من تحقيقها، أبرزها نجاحها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثارها الصحية والاقتصادية.

وتناول السفير السديري، المحاور الأساسية لقمة العشرين التي اشتملت على تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الجميع، لا سيما المرأة والشباب، من العيش الكريم والعمل والازدهار، إضافة للحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحماية الكوكب، خصوصًا فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة، بالإضافة لتشكيل آفاق جديدة عبر تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لمواقف المملكة المشرفة دائماً والداعمة للأردن بمختلف الظروف، مثمنين التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين لما تتطلبه المصالح المشتركة في ظل الرعاية الكريمة التي توليها قيادتي البلدين.

ودار خلال اللقاء حوار موسّع ركّز على حيوية هذه القمّة، وانعكاساتها الإيجابية، لا سيما في ظل الظروف العالمية الحالية، وضرورة الاستفادة من الفرص التي تقدّمها.

اقرأ أيضا:

غدًا.. انطلاق أول قمة دولية للمواصفات القياسية بالرياض

بجوائز قيمتها 40 ألف ريال.. «البريد السعودي»: مسابقة تصميم طابع مجموعة العشرين شهدت إقبالًا كبيرًا

نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يتسلم البيان الختامي لمجموعة تواصل الفكر (T20)