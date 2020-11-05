بالفيديو.. وزارة الاتصالات تحذر من التنمر الإلكتروني الموجه ضد الأطفال

حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة من التنمر الإلكتروني الموجه ضد الأطفال ضمن حملة «علم واستريح».

وبثَّت وزارة الاتصالات، عبر مقطع فيديو تمثيلي على حسابها الرسمي تظهر فيه أم تحدث ابنها بينما هو منخرط في تذكر الذين يتنمرون ضده بشكل إلكتروني.

وعلقت وزارة الاتصالات على مقطع الفيديو الذي بثته تحت عنوان «التنمر الإلكتروني»، أن عالم الألعاب الإلكترونية، جزء غامض من عالم الطفل.

ووجهت وزارة الاتصالات النصح للآباء والأمهات أن هناك تجارب لا يعرفونها، وأصواتًا لا يسمعونها.

والتنمر الإلكتروني هو استغلال الإنترنت والتقنيات المتعلقة به بهدف إيذاء آخرين بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية.

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