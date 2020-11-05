بالفيديو.. الداخلية تحذر من التجمعات العمالية المخالفة وتُذكر بالعقوبة

جددت وزارة الداخلية التحذير من التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المطبقة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، فيما يتعلق بالتجمعات داخل المنازل والمباني تحت الإنشاء.

وحذرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، من أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها خلاف مساكنهم يتكون من (٥) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

وقالت الوزارة، إن مخالفة ذلك تكون عقوبته في المرة الأولى غرامة 50 ألف ريال على صاحب المنشأة أو المسؤول عن ذلك وعقاب كل من حضر أو دعا أو تسبب في الحضور 5 آلاف ريال، على أن تكون المخالفة في المرة الثانية مضاعفة العقوبة إلى 100 ألف ريال على المسؤول و10 آلاف ريال على الحاضر والمتسبب والداعي للحضور، وفي المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى وإحالة المخالفين (صاحب المنشأة، والحاضر والمتسبب في الحضور) إلى النيابة العامة.

واستكملت الوزارة، بالنسبة للمخالفات المتعلقة بمنشآت القطاع الخاص، يتم غلق المنشأة في حالة المخالفة لمدة 3 أشهر (حال تكرار المخالفة للمرة الأولى) مع إغلاق المنشأة 6 أشهر في المرة الثانية، وإذا كان المخالف مقيما في المملكة، يتم إبعاده ومنع دخوله المملكة نهائيا وذلك بعد تنفيذ العقوبة. ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة على الرقم المجاني«999»، بالنسبة لجميع مناطق المملكة، والإبلاغ عبر الرقم «911»، بالنسبة لمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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