«التعاون الإسلامي» تدين محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة

قوات التحالف تمكنت من اعتراض طائرة مفخخة
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المحاولة العدوانية الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، بطائرة مسيرة (مفخخة)، تمكَّنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وجدد العثيمين، في بيان اليوم, وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مؤكدًا إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.
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