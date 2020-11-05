محافظ خميس مشيط يقف على مشكلة كوبري النعمان

وقف محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ورئيس البلدية محمد الحويطي ومدير شعبة المرور المكلف محمد البسامي على مشكلة كوبري النعمان الرابط بين طريق الملك خالد «المدينة العسكرية» والقاعدة الجوية. حيث تمت مناقشة إيجاد الحلول لمشكلة الكوبري وكثرة حوادث السير وتم الاتفاق على تكليف مكتب استشاري لدراسة إيجاد حلول مؤقتة ليتم تنفيذها من قبل البلدية. كما وجه المحافظ الجهات المعنية بسرعة إيجاد الحلول العاجلة إلى حين تتم توسعة الكوبري من قبل إدارة النقل بمنطقة عسير حيث إن الموقع يتبع لفرع وزارة النقل بالمنطقة.



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