الداخلية توضح عقوبات التجمعات العمالية

أوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها على تويتر أن عقوبة أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها خلاف مساكنهم يتكون من 5 اشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

المرة الأولى

تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامه مالية تصل إلى 50 ألف ريال فيما تتم معاقبة كل من حضر أو دعا الى حضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها 5000 ريال.

المرة الثانية

في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامه مالية تصل إلى 100 ألف ريال فيما تتم معاقبة كل من حضر او دعا الى حضور التجمعات او تسبب بها بغرامة قدرها 10 الف ريال.

المرة الثالثة

تتم مضاعفة العقوبة في الموقعة في المرة الأولى على المنشأة أو المسؤول ويتم إحالته لنيابة العامة ويحال كل من حضر أو دعا إلى التجمع إلى النيابة العامة.

منشأت القطاع الخاص

وفي حالة كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لثلاثة أشهر وفي حال التكرار يتم إغلاقها لستة أشهر. وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة يتم إبعاده ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة الموقعة عليه.