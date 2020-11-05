السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 106,537 إصابة مؤكدة و 1,141 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 19 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 106,537 إصابة مؤكدة و 1,141 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9,463,782 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 233,129 وفاة.

// انتهى //

21:52ت م

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واشنطن 19 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 106,537 إصابة مؤكدة و 1,141 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9,463,782 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 233,129 وفاة.// انتهى //21:52ت م0204

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