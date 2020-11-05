

ابوجا 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 155 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، أن اجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 63 ألفًا و 328 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و 155 حالة وفاة.

// انتهى //

21:28ت م

0198



ابوجا 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسسجّلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات .وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، أن اجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 63 ألفًا و 328 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و 155 حالة وفاة.// انتهى //21:28ت م0198

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نيجيريا تسجّل أكثر من 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.