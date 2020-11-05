السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 19 ربيع اول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفه على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بني حسن والمندق والقرى وبلجرشي وقلوة والحجرة والمخواه والمراكز التابعة لها ، وعددا من المنتزهات، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

21:24ت م

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