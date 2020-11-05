السعودية اليوم / المغرب تسجّل 5641 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 19 ربيع الأول 1442 هـ موافق 05 نونبر 2020 م

سجّلت المغرب 5641 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت أيضا 77 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 4059، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 197 ألفاً و 215 .

//انتهى//

20:49ت م

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الرباط 19 ربيع الأول 1442 هـ موافق 05 نونبر 2020 مسجّلت المغرب 5641 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 240 ألفا و951 مصابا.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت أيضا 77 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 4059، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 197 ألفاً و 215 .//انتهى//20:49ت م0193

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