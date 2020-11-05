الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | وزير الخارجية يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

0 نشر
السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 8:18 مساءً, 5 نوفمبر 2020 م

المناطق - واس

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، اجتماع مجلس إدارة المركز – المنعقد افتراضيا – بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المركز.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزير الخارجية يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"