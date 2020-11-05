السعودية | منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 8:09 مساءً, 5 نوفمبر 2020 م المناطق - واس أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المحاولة العدوانية الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، بطائرة مسيرة (مفخخة) ، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد العثيمين في بيان اليوم, وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مؤكدا إدانة المنظمة للممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

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