شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة»: مواطن استغل ثغرة في النظام الإلكتروني لـ «هدف» وصرف أكثر من 39 مليون ريال بطريقة غير نظامية والان نبدء بالتفاصيل

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة تلقت بلاغاً من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف يتضمن صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية في الصندوق من خلال إعادة استخدام أوامر صرف تم صرفها خلال فترة سابقة وتحويل مبالغها لحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية مملوكة لأحد المواطنين، وعلى الفور باشرت الهيئة إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها للدعم الممنوح، وأن إجمالي المبالغ المتحصل عليها بلغ (٣٩.٨٠٦.٩٩١) ريال

وتبين بعد التحقيقات استغلال أحد المواطنين لثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم واختراق الموقع الرسمي لهدف وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها وقام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له حيث بلغ إجمالي ما تم تحويله مبلغ (٣٩.٨٠٦.٩٩١) ريال خلال الفترة (٢٠١٨-٢٠٢٠م)،كما ظهر من خلال التحقيقات وجود ثغرة في النظام المستخدم من قبل إحدى الجهات الحكومية تم الاعتراف بها من قبل المتهم، ويمكن من خلالها صرف مبالغ مالية (إجراءات التحقيق تتطلب عدم الكشف عن تلك الجهة) وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.