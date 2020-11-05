مناوشات بين أنصار ترامب وبايدن في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا

2020-11-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

اندلعت مساء اليوم الخميس مناوشات بين أنصار المرشح الجمهورية المنتهية ولايته دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أمريكية أنه تم وقف عد أصوات البريد في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بشكل مؤقت.

وقالت حملة دونالد ترامب في بيان لها، إن المخالفات التي تجري في نيفادا تحصل في كل الولايات.

وتابعت حملة ترامب “نطالب بعدم احتساب الأصوات غير القانونية”، مضيفة أن عملية الاقتراع في نيفادا شهدت مخالفات وسنقدم دعوى قضائية.

وفي وقت سابق، أعلن مركز إديسون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على 49,6 % من أصوات ولاية جورجيا مقابل 49,1 لمنافسه جو بايدن بعد فرز 95% من عدد الأصوات.

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.

وتمنح كل ولاية عددًا محددًا من كبار الناخبين، إلا أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يكفيه الحصول على أقل تلك الولايات أصواتًا – نيفادا – ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن، حصل جو بايدن على 264 ناخبًا، ودونالد ترامب 214.

ويفترض أن يحصل المرشح على 270 صوتًا لدخول البيت الأبيض، مما يعني أن جو بايدن يفصله فقط 6 أصوات عن الوصول لنهاية السباق.

ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يحقق أي ديمقراطي فوزًا منذ عقود في هذه الولاية ونتيجة التصويت لا شك فيها.

