الحبوب تعلن عن أسماء 686 مرشحًا لوظائف ميناء ينبع

2020-11-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، عن أسماء 686 مرشحًا لإجراء المقابلة الشخصية لوظائف فرع المؤسسة بميناء ينبع التجاري، المطابقين لشروط الوظائف المعلنة والحاصلين على تقدير “ممتاز”.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، إنه سيتم لاحقًا إبلاغ المرشحين برسائل نصية عن موعد ومقر المقابلة الشخصية.

وأضافت المؤسسة العامة للحبوب أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف من خلال الرابط التالي: (هنا).

