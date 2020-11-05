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ذكر رئيس مركز دراسة العلاقات الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فاليري تيموشينكو، أن "جو بايدن إذا أصبح رئيساً للولايات المتحدة، فلن يكون قادراً على الحكم لفترة طويلة لأسباب صحية، وقد يستبدل في الأعوام المقبلة بنائبته".
ونقلت "سبوتنيك" عن "تيموشينكو"، قوله: "هناك احتمال شائع جداً في الولايات المتحدة بشكل عام، أنه إذا فاز بايدن، فإن نائبة الرئيس ستحكم، وهي امرأة، وبالتالي فإن الأمريكيين سيختارون أول امرأة تتولى الرئاسة، وربما حتى في غضون ستة أشهر أو عام يغادر بايدن لأسباب صحية، وتصبح المرأة رئيسة تلقائياً، وكل شيء سيعتمد على الحالة الصحية لبايدن".
ورجح رئيس مركز دراسة العلاقات الدولية أن ينشغل الرئيس المحتمل "بايدن" في السنة الأولى من العمل، بالشؤون الداخلية للبلاد، وأزمة فيروس كورونا وإصلاح الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
واعتبر "تيموشينكو" أنه "لولا فيروس كورونا، لكان دونالد ترامب قد فاز بهدوء، دون أي شيء ".الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 09:58 PM
توقع مغادرته المنصب لأسباب صحية"تيموشينكو": إذا فاز "بايدن" فستحكم نائبته
ذكر رئيس مركز دراسة العلاقات الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فاليري تيموشينكو، أن "جو بايدن إذا أصبح رئيساً للولايات المتحدة، فلن يكون قادراً على الحكم لفترة طويلة لأسباب صحية، وقد يستبدل في الأعوام المقبلة بنائبته".
ونقلت "سبوتنيك" عن "تيموشينكو"، قوله: "هناك احتمال شائع جداً في الولايات المتحدة بشكل عام، أنه إذا فاز بايدن، فإن نائبة الرئيس ستحكم، وهي امرأة، وبالتالي فإن الأمريكيين سيختارون أول امرأة تتولى الرئاسة، وربما حتى في غضون ستة أشهر أو عام يغادر بايدن لأسباب صحية، وتصبح المرأة رئيسة تلقائياً، وكل شيء سيعتمد على الحالة الصحية لبايدن".
ورجح رئيس مركز دراسة العلاقات الدولية أن ينشغل الرئيس المحتمل "بايدن" في السنة الأولى من العمل، بالشؤون الداخلية للبلاد، وأزمة فيروس كورونا وإصلاح الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
واعتبر "تيموشينكو" أنه "لولا فيروس كورونا، لكان دونالد ترامب قد فاز بهدوء، دون أي شيء ".
، "تيموشينكو": إذا فاز "بايدن" فستحكم نائبته ،
المصدر : الخليج 365
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