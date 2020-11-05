، مباراة دراماتيكية.. "الرائد" يقنص "الوحدة" في الوقت القاتل ،

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انتهت المباراة الدراماتيكية التي جمعت الرائد بشقيقه الوحدة في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( جولة لنلهم العالم بقمتنا) بفوز الأول في الوقت القاتل.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بفوز الرائد بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع الرائد رصيده من النقاط للنقطة رقم 7 فيما يبقى الوحدة على رصيده بـ 3 نقاط.
أربع أهداف جاءت في شوط المباراة الأول في الدقيقة 2 عن طريق اللاعب عقيل بلغيث من رأسية متقنة ثم أضاف اللاعب كريم البركاوي الهدف الثاني في الدقيقة 18.
انتفض الوحدة بعد الهدف الثاني حيث نجح اللاعب يوسف نياكاتي في تقليل الفارق عبر تسجيل الهدف الأول لفريقه الوحدة في الدقيقة 32 قبل أن ينجح المحترف هيرناني سانتوس في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39.
في الوقت القاتل وفي الدقيقة رقم 94 ينجح لاعب الرائد عبدالفتاح آدم في تسجيل الهدف الثالث والقاتل للفريق الوحداوي ليرفع رصيد فريقه عند النقطة 7 فيما يبقى الوحدة على رصيده بـ 3 نقاط.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
مباراة دراماتيكية.. "الرائد" يقنص "الوحدة" في الوقت القاتلمحمد السيّد الخليج 365 2020-11-05
انتهت المباراة الدراماتيكية التي جمعت الرائد بشقيقه الوحدة في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( جولة لنلهم العالم بقمتنا) بفوز الأول في الوقت القاتل.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بفوز الرائد بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع الرائد رصيده من النقاط للنقطة رقم 7 فيما يبقى الوحدة على رصيده بـ 3 نقاط.
أربع أهداف جاءت في شوط المباراة الأول في الدقيقة 2 عن طريق اللاعب عقيل بلغيث من رأسية متقنة ثم أضاف اللاعب كريم البركاوي الهدف الثاني في الدقيقة 18.
انتفض الوحدة بعد الهدف الثاني حيث نجح اللاعب يوسف نياكاتي في تقليل الفارق عبر تسجيل الهدف الأول لفريقه الوحدة في الدقيقة 32 قبل أن ينجح المحترف هيرناني سانتوس في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39.
في الوقت القاتل وفي الدقيقة رقم 94 ينجح لاعب الرائد عبدالفتاح آدم في تسجيل الهدف الثالث والقاتل للفريق الوحداوي ليرفع رصيد فريقه عند النقطة 7 فيما يبقى الوحدة على رصيده بـ 3 نقاط.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
10:04 PM
في افتتاح جولة " لنلهم العالم بقمتنا"
انتهت المباراة الدراماتيكية التي جمعت الرائد بشقيقه الوحدة في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( جولة لنلهم العالم بقمتنا) بفوز الأول في الوقت القاتل.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بفوز الرائد بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع الرائد رصيده من النقاط للنقطة رقم 7 فيما يبقى الوحدة على رصيده بـ 3 نقاط.
أربع أهداف جاءت في شوط المباراة الأول في الدقيقة 2 عن طريق اللاعب عقيل بلغيث من رأسية متقنة ثم أضاف اللاعب كريم البركاوي الهدف الثاني في الدقيقة 18.
انتفض الوحدة بعد الهدف الثاني حيث نجح اللاعب يوسف نياكاتي في تقليل الفارق عبر تسجيل الهدف الأول لفريقه الوحدة في الدقيقة 32 قبل أن ينجح المحترف هيرناني سانتوس في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39.
في الوقت القاتل وفي الدقيقة رقم 94 ينجح لاعب الرائد عبدالفتاح آدم في تسجيل الهدف الثالث والقاتل للفريق الوحداوي ليرفع رصيد فريقه عند النقطة 7 فيما يبقى الوحدة على رصيده بـ 3 نقاط.
، مباراة دراماتيكية.. "الرائد" يقنص "الوحدة" في الوقت القاتل ،
المصدر : الخليج 365
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