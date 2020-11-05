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سجّل المغرب 5641 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 240 ألفاً و951 مصاباً.
وبينت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الخميس)، أنها سجلت أيضاً 77 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 4059.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفعت إلى 197 ألفاً و215.فيروس كورونا الجديد المغرب
"كورونا" يواصل ضرباته للمغرب.. ويصيب 5641 شخصاً في يوم واحدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-05
سجّل المغرب 5641 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 240 ألفاً و951 مصاباً.
وبينت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الخميس)، أنها سجلت أيضاً 77 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 4059.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفعت إلى 197 ألفاً و215.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
09:37 PM
تسجيل 77 حالة وفاة جديدة
سجّل المغرب 5641 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 240 ألفاً و951 مصاباً.
وبينت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الخميس)، أنها سجلت أيضاً 77 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 4059.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفعت إلى 197 ألفاً و215.
، "كورونا" يواصل ضرباته للمغرب.. ويصيب 5641 شخصاً في يوم واحد ،
المصدر : الخليج 365
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