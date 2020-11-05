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أفادت وزارة العدل الأمريكية اليوم (الخميس)، أنها صادرت أكثر من مليار دولار من عملات البيتكوين المرتبطة بسوق طريق الحرير عبر الإنترنت.
وبينت الوزارة أنها تسعى إلى مصادرة العملة المشفرة، التي كانت في حوزة متسلل مجهول سرقها من موقع الويب سيئ السمعة.
وأضافت أن هذه أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة على الإطلاق من قبل حكومة الولايات المتحدة، وفقاً لـ "رويترز".
واستولت الحكومة الأمريكية على طريق الحرير في عام 2013، ووصف المسؤولون الموقع الإلكتروني السري بأنه سوق غير قانوني هائل للمخدرات وغسيل الأموال.أمريكا
أمريكا تصادر أكثر من مليار دولار من عملات البيتكوينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-05
أفادت وزارة العدل الأمريكية اليوم (الخميس)، أنها صادرت أكثر من مليار دولار من عملات البيتكوين المرتبطة بسوق طريق الحرير عبر الإنترنت.
وبينت الوزارة أنها تسعى إلى مصادرة العملة المشفرة، التي كانت في حوزة متسلل مجهول سرقها من موقع الويب سيئ السمعة.
وأضافت أن هذه أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة على الإطلاق من قبل حكومة الولايات المتحدة، وفقاً لـ "رويترز".
واستولت الحكومة الأمريكية على طريق الحرير في عام 2013، ووصف المسؤولون الموقع الإلكتروني السري بأنه سوق غير قانوني هائل للمخدرات وغسيل الأموال.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
09:33 PM
سرقها مجهول من موقع مرتبط بسوق طريق الحرير
أفادت وزارة العدل الأمريكية اليوم (الخميس)، أنها صادرت أكثر من مليار دولار من عملات البيتكوين المرتبطة بسوق طريق الحرير عبر الإنترنت.
وبينت الوزارة أنها تسعى إلى مصادرة العملة المشفرة، التي كانت في حوزة متسلل مجهول سرقها من موقع الويب سيئ السمعة.
وأضافت أن هذه أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة على الإطلاق من قبل حكومة الولايات المتحدة، وفقاً لـ "رويترز".
واستولت الحكومة الأمريكية على طريق الحرير في عام 2013، ووصف المسؤولون الموقع الإلكتروني السري بأنه سوق غير قانوني هائل للمخدرات وغسيل الأموال.
، أمريكا تصادر أكثر من مليار دولار من عملات البيتكوين ،
المصدر : الخليج 365
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