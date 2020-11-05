، أمريكا تصادر أكثر من مليار دولار من عملات البيتكوين ،

محمد بن مسعود - الدمام - سرقها مجهول من موقع مرتبط بسوق طريق الحرير

أفادت وزارة العدل الأمريكية اليوم (الخميس)، أنها صادرت أكثر من مليار دولار من عملات البيتكوين المرتبطة بسوق طريق الحرير عبر الإنترنت.

وبينت الوزارة أنها تسعى إلى مصادرة العملة المشفرة، التي كانت في حوزة متسلل مجهول سرقها من موقع الويب سيئ السمعة.

وأضافت أن هذه أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة على الإطلاق من قبل حكومة الولايات المتحدة، وفقاً لـ "رويترز".

واستولت الحكومة الأمريكية على طريق الحرير في عام 2013، ووصف المسؤولون الموقع الإلكتروني السري بأنه سوق غير قانوني هائل للمخدرات وغسيل الأموال.أمريكا