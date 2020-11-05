محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 12 وفاة جديدة سجلت الجزائر 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد شهر مارس الماضي إلى 60169 حالة. وأفاد المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد تفشي "كوفيد-19" جمال فورار، بأن اللجنة سجلت 12 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2011، فيما يوجد 53 مريضًا بالعناية المركزة. وأضاف أن 243 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الأشخاص المتعافين إلى 41244 حالة.فيروس كورونا الجديد الجزائر إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 60169 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-05 سجلت الجزائر 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد شهر مارس الماضي إلى 60169 حالة. وأفاد المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد تفشي "كوفيد-19" جمال فورار، بأن اللجنة سجلت 12 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2011، فيما يوجد 53 مريضًا بالعناية المركزة. وأضاف أن 243 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الأشخاص المتعافين إلى 41244 حالة. 05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 09:13 PM تسجيل 12 وفاة جديدة تسجيل 12 وفاة جديدة سجلت الجزائر 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد شهر مارس الماضي إلى 60169 حالة. وأفاد المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد تفشي "كوفيد-19" جمال فورار، بأن اللجنة سجلت 12 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2011، فيما يوجد 53 مريضًا بالعناية المركزة. وأضاف أن 243 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الأشخاص المتعافين إلى 41244 حالة. ، إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 60169 ،

المصدر : الخليج 365

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