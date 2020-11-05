شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 5 أيام.. الحكم بثبوت عضل فتاة من والدها وتزويجها بخاطبها والان نبدء بالتفاصيل

حكمت المحكمة بنقل ولاية التزويج من والد مدعية إلى الحاكم الشرعي لتزويج الفتاة بمن رضيت به، وجاء الحكم بثبوت عضل فتاة من والدها وتزويجها بخاطبها خلال 5 أيام من إقامة الدعوى.

وادعت فتاة على والدها أنه يرفض تزويجها من عدة خاطبين ، وتطلب نقل ولاية التزويج إلى القاضي ، حضر خاطب الفتاة إلى المحكمة قائلاً إنه راغب في الزواج من المدعية ، وتحققت المحكمة من عضل الفتاة ورضاها بالخاطب ولم يحضر والد الفتاة للمحكمة.

وجاء تسبيب قرار المجلس الصادر بتنظيم إجراءات دعاوى العضل الذي يهدف لقطع النزاع بين الأطراف ورفع الضرر عن المتضررين وسرعة الفصل في هذه الدعاوى ، كما أن المدعي عليه امتنع عن أمر واجب عليه ، والمدعيه رضيت بالخاطب وأقامت البينة على عضل والدها لها.