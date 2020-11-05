شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 311 كيلو أسماك فاسدة برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت بلدية محافظة رأس تنورة ٣١١ كجم من الأسماك الفاسدة، وذلك ضمن حملة رقابية مكثفة نفذتها البلدية على أسواق الأسماك المركزية، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء والثروة السمكية ( وزارة البيئة والمياه والزراعة )، بعنوان "حماية المستهلك من الأسماك الفاسدة".

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني أن الفرق الرقابية بالبلدية وبالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء والثروة السمكية ( وزارة البيئة والمياه والزراعة )، قامت بمصادرة ٣١١ كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي ظهرت عليها علامات التلف والفساد لسوء النقل والتخزين، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.