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شكرا لقرائتكم سفارة المملكة لدى سويسرا لـ المواطنين: احذروا التجمعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سفارة المملكة لدى سويسرا لـ المواطنين: احذروا التجمعات
نصحت بتجنب استخدام المواصلات العامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت سفارة المملكة لدى سويسرا المواطنين من خطورة التجمعات، كما نصحت باتباع تعليمات السلطات.
وأهابت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، بجميع المواطنين المتواجدين في الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم.
كما نصحت السفارة، بتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان والابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية في البلد المضيف.
وعند الضرورة يرجى التواصل مع السفارة على الرقم: 24 24 554 79 41+”.
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