2020-11-05

ترامب: أي صوت يأتي بعد يوم الانتخابات لن يتم احتسابه

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي صوت يصل إلى لجان الفرز والحصر بعد يوم الانتخابات الأمريكية لن يتم احتسابه.

وكانت الانتخابات الأمريكية بدأت يوم الثلاثاء الماضي فيما تتواصل علمية فرز الأصوات.

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وطالب ترامب في وقت سابق اليوم بوقف عد الأصوات مشيرًا إلى أنها وصلت بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

وقالت حملة ترامب إنها حققت انتصارًا قانونيًا كبيرًا في الدعوى المرفوعة في بنسلفانيا.

وكانت حملة بايدن أعلنت قبل يوم أن لديها فريقًا قانونيًا مستعدًا للذهاب مع الجمهوريين إلى المحكمة العليا حال لجأوا إلى ذلك.

وحتى الآن حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن، على 264 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي ويحتاج إلى 6 أصوات فقط لحسم السباق فيما حصل الرئيس الأمريكي على 212 صوتًا فقط.

وبحسب نظام الانتخابات الأمريكية فإن من يحصل على أغلبية الأصوات في إحدى الولايات يحصل على كل أصوات الولاية في المجمع الانتخابي.

