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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية رومانية النقاب عن تقدم في مفاوضات نادي الشباب السعودي مع الروماني لورينتو ريجيكامب عقب أقل من ثلاثة أسابيع من انفصاله عن نادي الوصل الإماراتي.
وقالت صحيفة "digisport" إن إدارة الشباب غير مقتنعة بالمدير الفني الحالي بيدرو كايشينيا على الرغم من حصول الفريق على 7 نقاط وتصدره لجدول المسابقة مع الهلال والفتح.
وسبق لريجيكامب البالغ من العمر 45 عاماً، أن تولى تدريب نادي الهلال، في الفترة من مايو 2014 وحتى فبراير 2015.
كما تولى ريجيكامب تدريب: الوحدة والوصل في الإمارات، وستيوا بوخارست الروماني.
صحف رومانية: "ريجيكامب" مدرب "الهلال" السابق يقترب من "الشباب"محمد السيّد الخليج 365 2020-11-05
كشفت تقارير صحفية رومانية النقاب عن تقدم في مفاوضات نادي الشباب السعودي مع الروماني لورينتو ريجيكامب عقب أقل من ثلاثة أسابيع من انفصاله عن نادي الوصل الإماراتي.
وقالت صحيفة "digisport" إن إدارة الشباب غير مقتنعة بالمدير الفني الحالي بيدرو كايشينيا على الرغم من حصول الفريق على 7 نقاط وتصدره لجدول المسابقة مع الهلال والفتح.
وسبق لريجيكامب البالغ من العمر 45 عاماً، أن تولى تدريب نادي الهلال، في الفترة من مايو 2014 وحتى فبراير 2015.
كما تولى ريجيكامب تدريب: الوحدة والوصل في الإمارات، وستيوا بوخارست الروماني.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
07:36 PM
كشفت تقارير صحفية رومانية النقاب عن تقدم في مفاوضات نادي الشباب السعودي مع الروماني لورينتو ريجيكامب عقب أقل من ثلاثة أسابيع من انفصاله عن نادي الوصل الإماراتي.
وقالت صحيفة "digisport" إن إدارة الشباب غير مقتنعة بالمدير الفني الحالي بيدرو كايشينيا على الرغم من حصول الفريق على 7 نقاط وتصدره لجدول المسابقة مع الهلال والفتح.
وسبق لريجيكامب البالغ من العمر 45 عاماً، أن تولى تدريب نادي الهلال، في الفترة من مايو 2014 وحتى فبراير 2015.
كما تولى ريجيكامب تدريب: الوحدة والوصل في الإمارات، وستيوا بوخارست الروماني.
، صحف رومانية: "ريجيكامب" مدرب "الهلال" السابق يقترب من "الشباب" ،
المصدر : الخليج 365
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