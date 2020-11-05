محمد بن مسعود - الدمام - تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، اجتماع مجلس إدارة المركز المنعقد افتراضياً بحضور أعضاء المجلس. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المركز. 05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 07:50 PM تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله Advertisements وزير الخارجية يرأس اجتماع مجلس المركز السعودي للشراكات الدولية وزير الخارجية يرأس اجتماع مجلس المركز السعودي للشراكات الدولية رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، اجتماع مجلس إدارة المركز المنعقد افتراضياً بحضور أعضاء المجلس. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المركز. الكلمات المفتاحية ، وزير الخارجية يرأس اجتماع مجلس المركز السعودي للشراكات الدولية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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