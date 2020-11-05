، حملة "ترامب" سترفع دعوى حول مزاعم تزوير أصوات في نيفادا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بايدن" يتقدم بفارق ضئيل على "ترامب" في الولاية

أعلنت حملة الرئيس دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، أنها سترفع دعوى قضائية بتزوير أصوات ناخبين في ولاية نيفادا، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع.

وذكر المصدر أن حملة "ترامب" خططت للادعاء بأن آلاف الأشخاص أدلوا بأصواتهم ولم يعودوا يعيشون في الولاية.

ورفعت حملة الرئيس الجمهوري دعاوى قضائية في ميشيغان وبنسلفانيا لوقف فرز الأصوات، كما طلبت بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن.

ويتقدم جو بايدن بفارق ضئيل على "ترامب" في ولاية نيفادا، وهي واحدة من عدد قليل من الولايات المتصارعة، التي يمكن أن تقرر الرئاسة.