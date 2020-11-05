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ضاعف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس) عدد قوات الأمن المنتشرة على الحدود الفرنسية، من 2400 إلى 4800 جندي، لمكافحة خطر الإرهاب وعمليات التهريب والهجرة غير القانونية.
وبين "ماكرون" أثناء زيارته الحدود الفرنسية الإسبانية عند نقطة لو بيرتوس، أن قرار مضاعفة عديد القوات اتُخذ بسبب ارتفاع نسبة التهديدات بعد الاعتداءات الأخيرة، التي استهدفت فرنسا، وبينها اعتداء نيس.
وعبر عن تأييده لإعادة صياغة القواعد الناظمة لفضاء شينغن "بالعمق"، وفقاً لـ "فرانس 24".
ودعا ماكرون "بإلحاح إلى إعادة بناء "شينغن" وتشديد الضبط للحدود.
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 07:35 PM
"ماكرون" دعا إلى إعادة بناء منطقة شينغن
ضاعف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس) عدد قوات الأمن المنتشرة على الحدود الفرنسية، من 2400 إلى 4800 جندي، لمكافحة خطر الإرهاب وعمليات التهريب والهجرة غير القانونية.
وبين "ماكرون" أثناء زيارته الحدود الفرنسية الإسبانية عند نقطة لو بيرتوس، أن قرار مضاعفة عديد القوات اتُخذ بسبب ارتفاع نسبة التهديدات بعد الاعتداءات الأخيرة، التي استهدفت فرنسا، وبينها اعتداء نيس.
وعبر عن تأييده لإعادة صياغة القواعد الناظمة لفضاء شينغن "بالعمق"، وفقاً لـ "فرانس 24".
ودعا ماكرون "بإلحاح إلى إعادة بناء "شينغن" وتشديد الضبط للحدود.
، بعد تصاعد التهديدات .. فرنسا تضاعف عدد القوات المنتشرة على الحدود ،
المصدر : الخليج 365
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