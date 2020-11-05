شكرا لمتابعة خبر عن " الحج " تتيح الحجز عبر " اعتمرنا " لأداء العمرة في الأسبوع القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحة الحجز عبر تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر.
وكانت وزارة الحج أكدت أن حجز العمرة مستمر عبر تطبيق " اعتمرنا " حتى نهاية عام 2020 بالتزامن مع بدء مرحلة استقبال المعتمرين من الخارج التي سوف تبدأ يوم غد الأحد.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة أوضحت أن مدة الإقامة للمعتمرين القادمين من الخارج هي 10 أيام فقط.
وجاء ذلك بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر " الحج " تتيح الحجز عبر " اعتمرنا " لأداء العمرة في الأسبوع القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.