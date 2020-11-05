شكرا لمتابعة خبر عن " الحج " تتيح الحجز عبر " ‎اعتمرنا " لأداء العمرة في الأسبوع القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحة الحجز عبر تطبيق ‎اعتمرنا لأداء العمرة في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر.

وكانت وزارة الحج أكدت أن حجز العمرة مستمر عبر تطبيق " اعتمرنا " حتى نهاية عام 2020 بالتزامن مع بدء مرحلة استقبال المعتمرين من الخارج التي سوف تبدأ يوم غد الأحد.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أوضحت أن مدة الإقامة للمعتمرين القادمين من الخارج هي 10 أيام فقط.

وجاء ذلك بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الإنسان.