شكرا لمتابعة خبر عن الحكم بثبوت عضل فتاة من والدها وتزويجها بخاطبها في 5 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قضت إحدى المحاكم، بثبوت عضل فتاة من والدها وتزويجها بخاطبها، في خمسة أيام فقط من رفع الدعوى.

ونشرت وزارة العدل، تفاصيل القضية، إذ ادعت فتاة على والدها بأنه يرفض تزويجها من عدة خاطبين وتطلب نقل ولاية التزويج إلى القاضي.

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وحضر خاطب الفتاة للمحكمة قائلًا: "إنه راغب بالزواج من المدعية"، وقد تحققت المحكمة من عضل الفتاة ورضاها بالخاطب ولم يحضر والد الفتاة –المدعى عليه- للمحكمة.

وأوضحت 3 عناصر من التسبيب هي: "أن قرار المجلس الصادر بتنظيم إجراءات دعاوى العضل يهدف إلى قطع النزاع بين الأطراف ورفع الضرر عن المتضررين وسرعة الفصل في هذه الدعاوى، المدعى عليه امتنع عن أمر واجب عليه، المدعية رضيت بالخاطب، وأقامت البينة على عضل والدها لها".

وصدر الحكم بنقل ولاية التزويج من والد المدعية إلى الحاكم الشرعي- لتزويج الفتاة بمن رضت به.