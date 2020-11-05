شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في سويسرا تطالب المواطنين بالبقاء في مساكنهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):دعت سفارة المملكة في سويسرا، جميع المواطنين الموجودين في الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين، إلى توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم.
وطالبت السفارة المواطنين بتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، والابتعاد عن أماكن التجمعات، واتباع تعليمات السلطات المحلية في البلد المضيف.
وناشدت السفارة المواطنين بضرورة التواصل معها على الرقم 41795542424+.
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