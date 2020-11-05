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سفارة المملكة في سويسرا تطالب المواطنين بالبقاء في مساكنهم

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

دعت سفارة المملكة في سويسرا، جميع المواطنين الموجودين في الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين، إلى توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم.

 

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وطالبت السفارة المواطنين بتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، والابتعاد عن أماكن التجمعات، واتباع تعليمات السلطات المحلية في البلد المضيف.

 

وناشدت السفارة المواطنين بضرورة التواصل معها على الرقم 41795542424+.

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